Производители на картофи се оплакват от много тежка година. Продукцията им стои неизкупена вече месеци и става все по-реална опасността да се изхвърли. Причините са ниските цени и тежката конкуренция на значително по-евтината вносна продукция."Положението в картофопроизводството е трагично. Колкото е по-голям мащабът, толкова е по-голяма трагедията. Производителите с по 10-20 декара успяха да си продадат лятото картофите. За другите, които имаме малко повече, проблемът е сериозен. Складовете са заринати, вносът не спира и е на много ниски цени. Не можем дори да излезем да покрием разходите, които сме направили, нито дори да купим семена и торове за новата кампания", казва Антон Тодоров.В скалдовете застоялата стока се разваля и производителите я връщат на полето под формата на тор."От 2001 година се занимавам с картофопроизводство – такъв сериозен пазарен срив не сме имали. Това е във всяко едно стопанство. Складовете ни са пълни. Страшен дъмпинг от ЕС. Има над 1 милион тона свръхпроизводство в Германия, Франция и Полша на изключително ниски цени, под себестойност, на които ние не можем да продаваме и на практика никой не ни търси", каза Тодор Джиков, председател на Национална асоциация на картофопроизводителите.Цената на пазара в момента в никакъв случай не е реална, казват производителите."Реалната себестойност на килограм произведени картофи в България, а и не само в България, в целия ЕС, е около между 35 и 45 цента. В същото време в момента немските, полските и френските картофи влизат у нас на 11 цента. Това е тотална катастрофа, огромна загуба. Не говорим за загуби от 3,4,5 процента от себестойността, а за загуби от над 50%", казва Джиков.Картофопроизводителите подсказват, че е нужна краткотрайна мярка и гъвкавост, за да се реши проблемът на родните земеделци тази година."При така направените разчети, ако няма внос, това, което имаме налично по складовете, горе-долу за седмица до 10 дни, ще се изкупи", казва Антон Тодоров.А не се ли изкупи картофът, производителите остават на червено. Без печалба."Чуваме, че в Западна Европа заради свръхпроизводството и проблема с цените навсякъде, Франция били гласували 300 млн. евро в помощ на техните производители. При нас нещата не са така", казва Тодоров."Апелът ни е бързо да се намери изход от ситуацията в картофопроизводството. Само за последните 4 години площите се свиха от 100 000 на 50 000. Ако тази година не се вземат адекватни мерки, аз мисля, че много скоро ще изчезне и картофопроизводството в България", казва Тодор Джиков пред Nova.