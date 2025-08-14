ЗАРЕЖДАНЕ...
|Карта показва местата с режим на водата в България
Миналия месец регионалният министър Иван Иванов заяви в ефира на btv, че над 10 града и 183 села на с нарушено водоподаване, а засегнатите са близо 162 000 души.
"Разпоредил съм проверки във всички тези населени места. Само тази година и в следващите 2-3 години ще бъдат инвестирани около 2 милиарда средства, които ще дойдат от държавата и от Европейския съюз, но няма инженерен способ, с който да може да се реагира в рамките на ден-два-три или няколко месеца“, обясни регионалният министър.
Днес от "ВИК" АД – Ловеч съобщиха, че в списъка със засегнатите места се включва и поредното населено място в Ловешко.
Христо Гаджев: Системата за гасене на пожари за "Спартаните" е ка...
13:59 / 14.08.2025
Мария Филипова би казала само на президента дали ще стане служебе...
13:10 / 14.08.2025
Калин Стоянов пита президента кой е издал заповедта за кортежа му...
12:20 / 14.08.2025
Хванаха дядо да пали стърнища, дразнил се от сухата трева край пъ...
11:03 / 14.08.2025
Експерт: Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки
11:12 / 14.08.2025
При уредите, чието тегло надхвърля 100 кг, увеличението на цените...
10:38 / 14.08.2025
