Катаджии глобиха Бербатов в центъра на столицата

© Булфото Катаджии глобиха Димитър Бербатов в центъра на София, съобщи "Булфото".



От медията публикуваха снимки, които показват как служители на столичния КАТ пишат фиш за административно нарушение на футболната легенда.



Това се е случило в близост до паметника на Васил Левски.