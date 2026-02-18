Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия" към София. За това съобщи репортер на Burgas24.bg.

По снимките, с които разполагаме става ясно, че магистралата е чиста, но явно шофьорите са карали с несъобразена скорост, което е довело до сблъсък и едната кола се е завъртяла.

Инцидентът е станал в района на 17-ти километър. Минава се бавно.

Шофирайте внимателно!