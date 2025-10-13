Сподели close
Катастрофа между луксозна кола "Ягуар" и камион от военен конвой е станала на  столичния бул. "Ботевградско шосе". От СДВР съобщиха за Sofia24.bg, че няма пострадали хора. 

Нанесени са само материални щети. 

Пробите на водачите за алкохол са отрицателни.