ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Катастрофа на АМ "Тракия", има задръстване, а трафикът се регулира от "Пътна полиция"
Движението се осъществява в активната лента заради катастрофата. В района на ПТП-то има задръстване.
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 654
|предишна страница [ 1/109 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 2 ч. и 31 мин.
+2
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Джартов: Нашите екипи са винаги в готовност
09:18 / 06.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Малко българи имат повод да почерпят днес
08:45 / 06.10.2025
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хора...
09:04 / 06.10.2025
КЗП пусна новата версия на kolkostruva.bg
08:48 / 06.10.2025
Ново видео от трагедията във Варна! Чуват се силни писъци!
08:50 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Почина актьорът, изиграл култовата роля на Тано Кариди в "Октопод"
16:46 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета