Катастрофа на АМ "Тракия", полиция е на място
©
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Още от категорията
/
Коларова за "Петрохан": Истината е, че покрай този случай има много политика и няма как да не се политизира
12.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
ИПБ: Скандално! Пътищата в България са "безплатни", държавата отк...
22:38 / 13.02.2026
Стартовата заплата на депутатите става 4 464 евро (8 730 лв.)
22:38 / 13.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.