Движението при км 165 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради пътнотранспортно произшествив. Това съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура".Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.Трафикът се регулира от "Пътна полиция".