Тежка катастрофа е станала на АМ "Тракия" в района на Белозем в посока Бургас. На място има полиция.

Заради ПТП-то се е образувало километрично задръстване. Това става ясно от публикации в социалните мрежи. 

Движението към този момент е спряно. Няма информация за пострадали при катастрофата. Материалните щети по автомобила са големи.