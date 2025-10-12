Тежка катастрофа е станала на АМ "Тракия" в района на Белозем в посока Бургас. На място има полиция.Заради ПТП-то се е образувало километрично задръстване. Това става ясно от публикации в социалните мрежи.Движението към този момент е спряно. Няма информация за пострадали при катастрофата. Материалните щети по автомобила са големи.