Тежък инцидент затруднява трафика на магистрала "Тракия“ в посока Пловдив малко преди отбивката за "Голямоконарско шосе“. Тежкотоварен камион се е преобърнал в ранните часове днес на пътното платно, което е довело до образуване на колони от автомобили в района.

Тирът е заел част от лентите за движениe, съобщават колегите от Plovdiv24.bg. На място са пристигнали екипи на "Пътна полиция“, за да регулират трафика и да обезопасят района на катастрофата.

Към момента движението в участъка не е напълно спряно и се преминава сравнително бързо. Шофьорите, преминаващи по трасето, съобщават за леко забавяне, но колоната се изтегля ритмично.