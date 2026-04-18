Тежък инцидент затруднява трафика на магистрала "Тракия“ в посока Пловдив малко преди отбивката за "Голямоконарско шосе“. Тежкотоварен камион се е преобърнал в ранните часове днес на пътното платно, което е довело до образуване на колони от автомобили в района.
Тирът е заел част от лентите за движениe, съобщават колегите от Plovdiv24.bg. На място са пристигнали екипи на "Пътна полиция“, за да регулират трафика и да обезопасят района на катастрофата.
Към момента движението в участъка не е напълно спряно и се преминава сравнително бързо. Шофьорите, преминаващи по трасето, съобщават за леко забавяне, но колоната се изтегля ритмично.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.