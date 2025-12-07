Сподели close
Временно движението по път II-84 Велинград – гара Костандово е ограничено поради ПТП. 

Трафикът се осъществява през обходен маршрут  Белово – Юндола – Велинград и обратно и се регулира от "Пътна полиция".