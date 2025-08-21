Новини
Катастрофа предизвика голямо задръстване на АМ "Тракия", в посока София
Автор: Цвети Христова 20:38Коментари (0)20
© Фокус
За катастрофа на АМ “ Тракия", съобщи репортер на "Фокус". Инцидентът е станал в посока София при 27 км.

Задръстването е голямо. 

Шофирайте внимателно.



