Катастрофа с пострадал затвори Прохода на Републиката
Пострадал е шофьорът на лекия автомобил, като няма подробности за състоянието му. Колите се пренасочват през прохода Шипка, а тежкотоварните автомобили изчакват на място.
