Катастрофа на АМ "Тракия" около км 28. За това съобщават в социалните мрежи, които в момента се движат на аутобана.



От публикацията става ясно, че са се ударили два немски автомобила от конкуренти и предпочитани марки в цял свят.



По данни на публикувалия снимките, произшествието е в изпреварващата лента и е започнала да се образува тапа. По негови сведения няма пострадали.



Инцидентът е в посока София, където се очаква все по-натоварен трафик към столицата в по-късните часове.



Шофирайте внимателно!