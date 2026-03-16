На 16 март православният свят отдава почит към паметта на светите мъченици Савин и Папа, пострадали за вярата си по време на гоненията срещу християните. Денят е свързан със строги народни забрани за работа и финансови отношения, научи репортер наСвети Савин е бил отдаден християнин (вероятно свещеник или дякон), живял по време на Голямото гонение при император Диоклециан. Заради отказа си да се поклони на римските идоли и да признае божествеността на императора, той е бил подложен на жестоки изтезания и екзекутиран.Заедно с него се чества и свети Папа. Макар историческите данни за него да са преплетени с тези на други мъченици със същото име, се смята, че той е бил духовник, активно разпространявал християнското учение. Неговата смърт се превръща в символ на несломимата вяра пред лицето на тиранията, информираСпоред традициите, на този ден съществуват следните ограничения:- Забрана за работа на земята - не бива да се обработва почвата в знак на уважение към мъчениците и като почивка от тежкия физически труд.- Финансови ограничения - Категорично е забранено да се дават пари назаем. Вярва се, че това може да донесе сериозни финансови затруднения през цялата година.Ако денят е слънчев, се очаква топло лято и богата есенна реколта.При гръмотевична буря или силен вятър, предците ни са вярвали, че реколтата ще бъде слаба.Какво се прави на 16 март?В миналото денят е бил повод за пролетни празненства и песни за пробуждането на природата. Жените традиционно се молят за благополучието на семейството и за благословия на труда им през предстоящия земеделски сезон.