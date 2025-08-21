ЗАРЕЖДАНЕ...
|Казус и с контрола за безопасността при скоковете с бънджи от мостове, в пещери и от балони
Фирмите са задължени само да уведомят Агенция "Пътна инфраструктура“ и ДГ "Гражданска и въздухоплавателна администрация“. Преди година Димитър за първи скача с бънджи. От балон. Спомня си, че на място му е проведен инструктаж за обезопасителните въжета. Подписва и декларация, с която поема пълна отговорност, че е здрави и скача по собствено желание.
Димитър и приятелката му скачат от балона, без дори да знаят, че в България няма регламент за безопасност в този тип спорт. Това потвърждава и собственик на една от фирмите, които организират този тип преживявания. Велислав Малджиев посочи, че никога държавен орган не е идвал на проверка.
Няма и създадена федерация, която да установи правила, разчита се на самоконтрол.
Мъжът показа на екипа ни и какви са признаците за риск от инцидент – следи се за изтъняване на ластиците. По думите му на инвентара пише до каква тежест издържа. Седалките са от алпийски тип. При скок всяка осигуровката трябва да е дублирана, казва експертът.
От Комисията за защита на потребителите, отговориха на медията, че това не е в обхвата на техните проверки.
Държавната агенция по метрологичен и технически надзор ни отговориха, че бънджи скоковете и други екстремни атракции, не са регулирани със закон. Министерството на туризма запазиха мълчание.
