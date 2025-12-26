Киберпрестъпници атакуват клиентите на Първа инвестиционна банка
Клиенти на Първа инвестиционна банка /ПИБ/ получиха имейли с подкана да обновят данните си, за да могат да използват мобилното си приложение.
ФОКУС публикува опита за фишинг без редакторска намеса:
Уважаеми клиент,
За да продължите използването на мобилното приложение Fibank, моля, потвърдете подновяването. Процедурата е необходима, за да да се гарантира безпроблемен достъп и сигурност при използването на услугата.
ФОКУС напомня, че нито една банка не изисква чрез имейли да въвеждате данни. Целта на престъпниците е да получат чувствителна информация, благодарение на която да източат сметките ни.
Нека празниците не ни правят по-малко бдителни!
