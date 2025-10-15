ЗАРЕЖДАНЕ...
Километрична тапа на АМ "Тракия"
Километричната тапа се е образувала в посока Бургас.
Припомняме, че заради ремонтите пътуващите ежедневно прекарват часове в огромни тапи на АМ "Тракия" край Ихтиман и Вакарел.
Шофирайте внимателно!
Още по темата
/
Ново 20: 4 пъти в следобедните часове за около 30 минути ще се спира изцяло трафика към София по АМ "Тракия"
07.10
Още от категорията
/
Земетресение в България
09:00
Почина Мария Шишкова
14.10
Инж. Вълчев: Ползите от изграждането на АМ "Рила" ще бъдат повече, отколкото разходите за нейното изграждане
14.10
Отново студ в България
14.10
ПП-ДБ предлагат: Създаване на комисия за "Хемусгейт", изслушване на министър Митов и на и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев
14.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Парите в брой изчезват
12:11
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.