Километрична тапа на АМ "Тракия" заради катастрофата преди Ихтиман
Автор: Цвети Христова 09:25Коментари (0)128
© Фокус
Километрична тапа на АМ "Тракия" заради катастрофата преди Ихтиман. Вече ви съобщихме за инцидента на 46 км. Дижението се осъществява в активната лента заради катастрофата, съобщиха от АПИ.

Читател на "Фокус" добави, че коли минават и в аварийната. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".



