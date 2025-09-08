ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Километрични задръствания в последния почивен ден
Това не е изненадващо предвид, че днес е последният почивен ден и много хора са решили да се възползват от него.
"Фокус" припомня, че главен инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция" - ГДНП заяви, че е създадена много сериозна организация за обезпечаване на цялата пътна мрежа в страната със служители на МВР.
Според него към обяд и следобедните часове движението ще се натовари значително.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 732
|предишна страница [ 1/122 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Диана Русинова: Този участък трябва да стане "черна точка"
13:53 / 08.09.2025
Мъж полетя от Аспаруховия мост във Варна!
12:13 / 08.09.2025
Съдът отмени формулата за изчисление на сметките за парно
13:53 / 08.09.2025
Рекордьор лети с 222 км/ч по "Тракия"
12:10 / 08.09.2025
Росен Желязков на посещение в Черна гора
12:12 / 08.09.2025
Бащата на задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само па...
12:10 / 08.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
12:52 / 06.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
09:01 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Криско: Думите не могат да опишат емоцията
15:46 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета