Километрично задръстване на АМ "Тракия"
©
Те публикуваха кадри, на които се вижда огромната колона от коли. По думите им задръстването е преди тунел "Траянови врата" в посока София.
Шофирайте внимателно и не предприемайте рискови изпреварвания!
Още от категорията
/
Изследване: Хибрид между ураган и средиземноморска буря със сила 160 км/ч може да удари Балканите!
14:04
Kyiv Post: САЩ ще намалят контингента си в България, Унгария и Словакия до средата на декември
10:39
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.