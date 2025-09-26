Новини
Километрично задръстване на АМ "Тракия"
Автор: Георги Кирилов 13:58
© Facebook
Километрично задръстване от 18 км на АМ "Тракия" в посока Пловдив. Причината е ремонтът в този район на аутобана.

Шофьорите съветват да се минава през Вакарел, за да се спести 6-7 км задръстване.

По-рано от АПИ апелираха шофьорите, на които им предстои пътуване по АМ "Тракия" да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението.

Шофирайте внимателно!



