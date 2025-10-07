Новини
Километрично задръстване на АМ "Тракия"! Колите не се движат!
Автор: Вилислава Ветренска 12:39
©
Километрично задръстване се е образувало на АМ "Тракия" в посока София, съобщават шофьори. 

Причината са ремонтите на магистралата. 

Колите стоят на място повече от 20 минути.

Шофирайте внимателно!



