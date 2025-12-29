Кирил Петков във връзка видеообръщението от по-рано на Бойко Борисов.
ФОКУС припомня, че лидерът на ГЕРБ каза: "Искам да кажа на тези пребоядисани, млади комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха възродителния процес, а ние тогава като млади офицери ни изпратиха в Дулово, Каолиново, Разград - да пазим реколтата - играете си с нещо, което не разбирате."
"След 10 години управление на Борисов, като премиер какво заварих: 100% зависимост от руска газ, 100% зависимост от руско ядрено гориво, 100% зависимост от руски петрол, "Лукойл", който не си беше плащал данъци от 10 години, непостроена гръцка връзка, но построен "Турски поток", за да даде възможност на Русия да доставя своята газ на Централна Европа въпреки войната.
Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща - човекът, който подаряваше кученца??? Ще спра тук, защото са празници", написа още Петков.
aahasfer
преди 1 ч. и 26 мин.
хараКиро,я кажи като как и защо са позволил на кварталния хулиган - баща ти,агентче на ДС, да си купи билет за себе си и любовницата и да отпраши за Канада!
aahasfer
преди 1 ч. и 29 мин.
хараКиро пак се е олял - всичко лошо приписва на другите,но не и на себе си - международен лъжец и дс-копиленце!Я кажи като какъв се е подвизавал баща ти,лепшер
