|Кирил Петков: Коцев каза, че бебето му прекарало повече време на този свят, докато той е в затвора, отколкото докато е бил на свобода
Сега са болни от Ковид, а той не може да помогне на семейството си - БЕЗ вина, БЕЗ присъда.
Прокурорът с хладен глас изсъска Благо да остане в ареста - безсрамници, кукли на конци на един объркан дебел тип, машини за мръсни поръчки, хора без душа и сърце.
Сега ще видим какво ще решат съдиите.
"Фокус" припомня, че днес Софийският апелативен съд трябва да вземе окончателно решение за мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев.
