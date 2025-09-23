ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно! Цялото семейство на Коцев е с Ковид, те си направиха гавра с него
"Нямаха никакви доводи, съдът бездарно прочиташе обвиненията на прокуратурата. Благо Коцев остава 2 месеца и половина на тежък режим. Двете му малки деца имат Ковид, жена му също. Тези хора решиха да си направят гавра с него, но направиха гавра с всички нас", каза още Петков.
Той подкани, всички несъгласни със случващото да се съберат на протест.
Още новини от Национални новини:
Зимни и летни температури в сряда
20:41 / 23.09.2025
Адско задръстване на АМ "Тракия"
20:42 / 23.09.2025
Борисов за случая с Любомир Киров: Готов съм лично да се свържа с...
20:42 / 23.09.2025
Очаква се решението по делото срещу кмета Коцев
19:05 / 23.09.2025
Георг Георгиев: Държим връзка с близките на Любомир Киров, ще нап...
19:04 / 23.09.2025
МВнР: Любомир Киров има украинско гражданство, в задълженията му ...
17:31 / 23.09.2025
