Протестът приключи. Това, което става в момента го правят маскирани ултраси, вандали. Провокатори! Това написа във Фейсбук Кирил Петков

"Нормалните хора усетиха провокаторите и започнаха да се изтеглят още към 21:30 ч. Вандалщината няма нищо общо с протеста", пише още той.