Кирил Петков: Три поколения да се хванем заедно за ръце и да кажем: Стига толкова
©
"Три поколения да се хванем заедно за ръце и да кажем: "Стига толкова", каза още Петков.
По думите му протестът ще бъде Борисов и Пеевски да си тръгнат от българската политика. "Този протест ще бъде от любов към България, която се развива", допълни той.
Припомняме, че нови протести срещу властта се организират в различни градове в България днес.
Още по темата
/
Слави Ангелов: За шест месеца комунистите фалираха 15 банки, а много комсомолци безплатно придобиха активи по време на приватизацията
10:00
Румяна Коларова: Големият страх е, ако се появи партия на президента, дали тя няма да ерозира фатално с БСП, с ПП и с "Възраждане"
08.12
Васко Кръпката: До младите хора застават и такива, които искат България да се завърне в мрачните времена на соца
08.12
Калин Стоянов: Демерджиев със сигурност разбира от провокатори, но не и от охрана на протести и полиция
07.12
Още от категорията
/
Жечо Станков: Изграждането на нови мощности на АЕЦ "Козлодуй"е двигател на националната енергийна сигурност
09.12
Повишават процентите, които получават от обезщетението майките, ако се върнат на работа по-рано
09.12
Интересни сцени по време на Бюджетна комисия, Делян Добрев към Асен Василев: Вие сега последно присъствате ли, или не?
09.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.