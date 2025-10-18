Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
"Когато Слави Трифонов подписа "санитарния кордон“ срещу участието на Пеевски в правителството, написа това изречение като част от поста в личния си профил:

"Първо, да им припомня, че аз ясно заявих многократно, още в предизборната кампания, а и преди нея, че ИТН дори няма да преговаря с Ново начало. Не само няма да участваме заедно в правителство (твърдо и безапелационно), но дори няма да преговаряме.“

Това беше неговото обещание към избирателите си и към суверена.

Всеки мъж струва, колкото му тежи думата!"

Това написа бившият министър-председател и съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков.

Коментарът му е по повод това, че лидерът на ИТН не си е спазил думата и въпреки, че беше подписал санитарния кордон срещу Делян Пеевски, е направил коалиция с него и с лидера на ГЕРБ-СДС и бивш премиер Бойко Борисов.