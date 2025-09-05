ЗАРЕЖДАНЕ...
|Киселова: Имаме уверение, че на 1 януари страната да влезе в Еврозоната с приет бюджет в евро
Председателя на парламента посочи, че вече са приети два акта, свързани с проблема с безводието, които предвиждат краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. Това показва, че има политическа воля да се работи, но проблемите с водоснабдяването са различни в различните региони и няма универсално решение, смята тя. Наталия Киселова каза, че в Плевен вече се прилагат спешни мерки, но за дългосрочни решения ще са нужни повече усилия. В тази връзка тя уточни, че Народното събрание е изпратило писмо до министър-председателя с искане за сформиране на временна комисия във връзка с безводието и че са изготвени анализи и препоръки, които вече са изпратени до парламентарните групи, ресорните министерства и областните администрации.
Велико Търново е обявено за историческа и духовна столица с решение на Народното събрание. Събитията, които се случват тук и днес, го доказват, а единството между кмета и хората в общината също потвърждава този дух, заяви председателят на парламента след срещата с кмета Даниел Панов. Двамата обсъдиха как върви подготовката на откриването на новата учебна година и предизвикателствата, с които се справя общината при реализирането на екопроекта за смяна на замърсяващи печки с нови екологични отоплителни уреди. Тема на разговора беше и идеята за обща кандидатура на Велико Търново и Габрово за Европейска столица на културата за 2032-а година, тъй като Северна България се нуждае от по-мащабно представяне чрез различни творчески проекти.
