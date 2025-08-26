Новини
Киселова: Нормално е да има противоречия между правителството и президента
Автор: ИА Фокус 20:45Коментари (0)0
© Булфото
При споделена отговорност, когато правителството и президентът имат различни политически визии за това как да се развиват в определени сектори, е нормално да има противоречия. Това каза председателят на парламента Наталия Киселова пред журналисти в отговор на въпрос за противоречията между "Дондуков“ 1 и "Дондуков“ 2.

Поводът е полемиката за назначаването на главен секретар на МВР и председател на Държавната агенция "Национална сигурност“ (ДАНС).

Според Киселова всяка от страните си дава сметка, че трябва да отстъпи по определени въпрос, за да може да има постоянно действащи служители.

Председателят на парламента коментира, че продължилата дълго политическа нестабилност и острото противопоставяне, на което бяхме свидетели през изминалите години, е сред причините хора, изпълняващи функциите, да остават титуляри на постовете си, информира БТА.

Киселова присъства на откриването на Първия европейски шампионат по пожароприложен спорт за мъже и жени в Долна Баня. Според нея събитието е оценка на работата на МВР и на служителите, които се грижат да няма сериозни последици от пожарите. 

Като фен на ЦСКА Киселова коментира, че привържениците искат отборът да се справя добре. Според нея, след първите кръгове на първенството по футбол, тимът има сили да успее след неуспехите и да види къде са грешките.



