Наталия Киселова.
По думите ѝ всеки вторник се правят срещи на Съвета на съвместно управление. "Всеки от нас, с личното си поведение, трябва да помага да се гради държавността, не да се разгражда. Докато съм председател на НС, ще изпълнявам задълженията си", допълни тя.
"Още утре ще заработи парламентът и ще обсъдим значимите въпроси, които са в дневния ред. Не виждам причина това да не се случи. Бюджетът е най-важното в следващите седмици. В политиката има голяма динамика, въпросът за стабилността на кабинета трябва да надделее над партийно-политическия егоизъм", каза още Киселова.
