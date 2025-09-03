ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Киселова: Политика се прави с отговорност, почтеност и отчет за реалните проблеми на българските граждани
При откриване на есенната сесия на Народното събрание, моят призив към всеки един от Вас, представителите на народа в парламентарната зала, е да осъзнае отговорността, която всеки и всички имаме към българските граждани, заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Тя отбеляза, че предизвикателствата пред българското общество и държава, са сериозни - социално неравенство; ефективно правосъдие; борба с корупцията, без да я делим на наша и ваша; демографска криза; качество на образованието; липса на достъпно здравеопазване извън големите областни центрове; икономическо и социално развитие на страната; динамика на международните отношения.
Апатията на българските граждани към случващото се в тази зала и въобще към политическия процес изискват осъзнаване, че не бива да се злоупотребява с правото на протест, само за да се търсят политически дивиденти, посочи Наталия Киселова. Огромната гражданска енергия, която намери израз в протести, изисква конкретни решения и отговорност, а не партийна аритметика как това ще се отрази на рейтинга, подчерта тя.
Председателят на парламента отбеляза, че очакванията на нашите сънародници изискват реални действия и аргументирани предложения. Политика не се прави, за да оцелее рейтингът на който и да партиен проект или лидер, не се прави като игра със страховете на хората, а с отговорност, почтеност и отчет за реалните проблеми на българските граждани, на българските общини, на българският бизнес, заяви Наталия Киселова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1152
|предишна страница [ 1/192 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Цветлин Йовчев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Не мож...
09:32 / 03.09.2025
Бойко Борисов: Това правителство не е изгодно за ГЕРБ, но съм дал...
09:21 / 03.09.2025
Пригответе се за големите задръствания
09:17 / 03.09.2025
Среброто е индустриален метал за разлика от златото, но го догонв...
09:01 / 03.09.2025
Майка на седмокласник атакува в съда новия формат на НВО
08:46 / 03.09.2025
Проучване: 56% от българите мислят, че ЕС следва да играе по-голя...
08:42 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Сафрид има само на тези две места по Южното Черноморие
10:59 / 01.09.2025
Конкурентна на Джъмбо верига се е запътила към България
17:22 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета