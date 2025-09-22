Киселова: Посланието ми е "Съединението прави силата"

© NOVA Въпросът за независимостта, освен личностно себеусещане, е и българската държава да поставя по един категоричен начин своите интереси и да се бори за тях в глобалния свят. Това каза пред журналисти председателят на парламента Наталия Киселова по повод днешния празник.



"Искам да поздравя всички българи независимо дали са в страната, или по света, защото днешният ден е много важен за това държавата да придобие самостоятелен облик", допълни Киселова.



“Посланието ми към българите е девизът, който е изписан на историческата сграда на Народното събрание, а именно “Съединението прави силата". Когато сме заедно, можем да постигнем много повече от това, което може да постигне всеки един сам", каза още тя.