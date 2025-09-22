ЗАРЕЖДАНЕ...
|Киселова: Посланието ми е "Съединението прави силата"
"Искам да поздравя всички българи независимо дали са в страната, или по света, защото днешният ден е много важен за това държавата да придобие самостоятелен облик", допълни Киселова.
“Посланието ми към българите е девизът, който е изписан на историческата сграда на Народното събрание, а именно “Съединението прави силата". Когато сме заедно, можем да постигнем много повече от това, което може да постигне всеки един сам", каза още тя.
