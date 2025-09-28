Новини
Киселова: За нас са шампиони! 
Автор: Илиана Пенова 16:42
©
Първо бих искала да поздравя всички, защото това, което постигнаха момчетата, е страхотен успех. И само няколко загубени точки показаха, че те могат да бъдат съизмерими на върха. За нас са шампиони". Това заяви пред журналисти председателят на Народното събрание Наталия Киселова след финала на националния ни отбор по волейбол.



 
