|Киселова честити на Васил Найденов
Със своя неповторим глас и прекрасни песни Вие се утвърдихте като най-емблематичната личност в българската популярна музика, пише в адреса председателят на парламента и допълва, че през годините Васил Найденов радва своите почитатели с незабравими изпълнения.
По думите й всяка негова песен е хит, който устоява на времето и се пее от различни поколения. Винаги взискателен към себе си, със самобитно сценично присъствие и с откровено отношение към публиката, Вие така и не направихте компромис с репертоара си, отбелязва председателят на Народното събрание. И ето че половин век по-късно запомнящите се мелодии и текстовете, в които няма нито една излишна дума, продължават да провокират емоциите на Вашите почитатели, пише в адреса Наталия Киселова.
Наталия Киселова изразява своята увереност, че песните като "А дали е така“, "И утре е ден“, "Завръщане“ и "Синева“ ще останат недостижим еталон за вокално майсторство и красота в музицирането. Пожелавам Ви да продължавате, както и досега, да се радвате на аплодисментите, признанието и обичта на верните си почитатели, посочва в поздравлението си председателят на парламента.
