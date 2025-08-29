Киселова ще бъде в Созопол тази вечер

© Булфото (архив) Председателят на Народното събрание Наталия Киселова ще бъде гост на официалното откриване на Празниците на изкуствата "Аполония“. То ще се състои тази вечер в Амфитеатър "Аполония“ в Созопол.



Фестивалът, който ще продължи до 6 септември, ще бъде открит с концерт на биг бенда на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров“ със солисти Хилда Казасян и Васил Петров.



В програмата на 41-ите празници в Созопол са включени литературни премиери, театър, концерти и кино.