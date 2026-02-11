Киселова става председател на парламентарната група на БСП-ОЛ
©
За председател бе избрана доц. Наталия Киселова, а за заместник-председатели - Марияна Бояджиева и Владимир Георгиев.
Това съобщиха официално от левицата.
Припомняме, че ФОКУС първи съобщи за рокадите в БСП.
Още по темата
/
Рая Назарян: Отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата диктатура с ясното съзнание, че сме в дълг към тяхната памет
01.02
Закриха КПК
28.01
Още от категорията
/
Парламентът хваща на прицел ръководството на МВР по случая "Петрохан", но без Даниел Митов - той не можел
10:47
Жечо Станков: Удължаването на лиценза на дружествата на "Лукойл" у нас е резултат от последователни действия
10.02
Казусът "Петрохан": МВР при Бойко Рашков издало разрешения за 16 огнестрелни оръжия за един ден на Ивайло Иванов
10.02
Асен Василев за "Петрохан": Не е притеснително, че Терзиев е дарявал средства на организацията
10.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Христо Бояджиев
преди 2 ч. и 29 мин.
Упорити по Ленински,крачка напред три на зад.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.