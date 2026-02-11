Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
На свое заседание парламентарната група на БСП-ОЛ прие нов състав на своето ръководство.

За председател бе избрана доц. Наталия Киселова, а за заместник-председатели - Марияна Бояджиева и Владимир Георгиев.

Това съобщиха официално от левицата.

Припомняме, че ФОКУС първи съобщи за рокадите в БСП.