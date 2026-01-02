"В България рестото се връща в лева до края на януари по закон", твърди мъжът във видео, разпространено в социалните мрежи. Проверката на фактите обаче показва, че претенциите му са в пълно противоречие с действащото законодателство.
Според Закона за въвеждане на еврото в Република България, в периода на двойно обращение (1 – 31 януари 2026 година), потребителите могат да плащат и в двете валути, но търговците са длъжни да връщат рестото единствено в евро. Целта на тази разпоредба е максимално бързото изтегляне на българския лев от обращение. Връщането на левове е допустимо само като изключение, ако търговецът не разполага с достатъчна наличност от евро, пише Дунав мост.
Във видеото се вижда как клиентът настоява за официален документ, с който веригата да мотивира отказа си да му върне левове. Той определя поведението на "Кауфланд България“ като "арогантно" и ги обвинява в манипулация.
"Искам ресто в лева, тов
От Българската телеграфна агенция (БТА) съобщиха, че финансовият директор на веригата Цветомир Узунов е потвърдил масовата практика в първите дни на януари: клиентите плащат предимно в лева, а търговците връщат ресто в евро съгласно новите изисквания.
Случаят предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, като повечето потребители осъждат поведението на мъжа и го определят като ненужна провокация в деликатен за страната момент.
