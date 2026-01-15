Клиент внесе в банка рекордните 266 000 монети
© Plovdiv24.bg
Плащането в двете валути е ограничено до 31 януари, но търговските банки и определени пощенски офиси в по-малки населени места, където няма представителство на търговски банки, също ще обменят безотказно левове в евро до 31 декември т.г.
"За процеса, който стана и продължава, много помага доверието във финансовите институции, както и внесените левове по сметките преди Нова година", изтъкна пред БНР-Радио София Васил Господинов, регионален мениджър за София в Банка ДСК.
"Само в първия работен ден - на 5 януари, сме обслужили малко над 35 000 клиенти, а за първата работна седмица числото стига 160 000. В София клиентите обменят средно по около 3500 лв. Средната сума, внасяна по сметки, е на стойност около 4500 лева."
Господинов посочи рекорд за неговата банка: на 9 януари клиент е внесъл малко над 266 000 броя монети на стойност над 169 000 лв.
"Беше истинско предизвикателство, но имаме техника, изброихме ги и ги инкасирахме."
Важен факт е, че от 1 януари 2026 г. всички заеми, първоначално отпуснати в левове, или заеми с валутна клауза в евро се считат за заеми в евро. Те се превалутират по официалния фиксиран курс, изразен до петия знак след десетичната запетая, и се закръгляват по правилата, разписани в Закона за въвеждане на еврото в Република България.
Не се допуска превалутирането да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти или като основание за други подобни действия от банките по отношение на техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо позицията им преди превалутирането.
Същото ще важи и за небанковите финансови институции, които предоставят кредити или лизинг на клиенти.
Още по темата
/
Ръководителят на Координационния център за еврозоната: Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
14.01
Росен Карадимов: Дали последният валс на лева ще се окаже и последен за спекулативните практики – отговорът ще дойде с резултатите от започналите проверки
13.01
Още от категорията
/
Идва нова порция студ!
13:28
Д-р Ненков: Младите лекари не са приоритет за политиците, защото не са лесно контролируем електорат
12:32
Д-р Детелинова: Усложненията от грипа са най-опасни за децата под 2 години и възрастните хора над 65 години
09:10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.