На пазарите има драстичен скок на цените на стоките за великденската трапеза. Екип на bTV в Ямбол провери има ли предпразнично увеличение в Ямбол.

На зеленчуковия пазар клиенти няма. Клиенти няма и в халите, където агнешкото месо е с 30% по-скъпо спрямо миналата седмица.

"В България цени редовни няма, всичко е завишено. Купих си агнешко, защото очаквам цените да скочат още “, коментира клиентът Георги.

По думите на търговци, поскъпването е ежедневно. "Всеки ден се увеличава месото с едно евро, всеки ден скача, това е. Месото беше 11,76 евро, сега вече е 15-16 евро. В понеделник не знаем с какви цени ще ни доставят месото“, казва Росица Манова.

Седмица преди Великден агнешкото месо е с 30% по-скъпо спрямо 7 дни по-рано. Причината според търговците са цените на кланиците. За да избегнат нов скок, много клиенти пазаруват по-рано.

Одеве човекът дойде, видя цената на бутчето, излезе, върна се, купи си, това е. По-скъпо ще става, по-евтино няма да стане. Направо се пазарува за Великден, слага се във фризера“, допълва Манова.

"Дреболии, за дроб сърма. Скъпо е, хората имат ниски доходи. С една пенсия 300 евро какво да купиш. Като си платиш тока, телефона, лекарства – за тук не остава“, казва клиент.

"Няма клиенти, Великден не е като друга година. Агнешкото е много скъпо и хората не купуват. От понеделник цената може би пак ще е нагоре“, коментира търговецът Росица Атанасова.

Нагоре е и цената на яйцата. Изключение са пазарите, където търговците са заковали цената на зелената салата – една салата струва едно евро. За сметка на това килограмът домати и краставици се движи средно около 4 евро, на места достига и 5 евро. Клиентите са шокирани.