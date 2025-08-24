Новини
Клиенти: Ужасно скъпо е, цената е неприемлива! Няма да даваме вече толкова пари за лимони
Автор: Екип Burgas24.bg 11:15Коментари (0)252
Лимоните са сред храните с най-голямо поскъпване през последната година, сочат данни на Комисията за стоковите борси и тържищата. Увеличението е близо 40%, като проверка на екип на БНТ пазари показа, че на места килограм лимони се продава за 7 лева.

"В нашето семейство много консумираме лимони. Имам две малки деца и при настинка лимонът е естествена защита срещу нея. Но цените в магазините са станали непосилни – между 5 и 7 лева за килограм. Това са много пари. Толкова пари няма да дам за лимони. Ужасно скъпо е това“, споделя баща на две деца.

Друг клиент добавя: "Много купувам лимони. Салата без сок от лимон за мен не е салата... но толкова скъпо не е редно.“

По данни на Комисията за стоковите борси и тържищата, през август миналата година цената на едро на лимоните е била 3.13 лева за килограм, а тази година достига 4.40 лева за килограм. Експерти обясняват, че основната причина за ръста на цените е лошата реколта по света, най-вече в Гърция и Турция – основните ни доставчици.

"Лимоните и грейпфрутите през този период на годината са внос от Аржентина и Южна Африка. Тази година реколтата в Аржентина е по-малка, в резултат на което цените са малко по-високи от миналогодишните“, казва Иван Тонев, директен вносител и търговец на борса "Слатина“.

Днес на борсата в "Слатина“ лимоните се продават по цени на едро между 4.20 и 4.40 лева за килограм. Във веригите килограмът е около 5 лева, а на някои столични пазари, като този в "Дружба“, достига 7 лева. Търговците посочиха, че дори и на тези цени се намират купувачи.

Много потребители обаче намират цената за неприемлива. "Основно ги ползвам за лимонада. Слагам си ги в питиетата, но откакто се качиха толкова цените, съм спрял и почти не използвам вече“, споделя друг посетител на пазара.

Според експерти през есента цената на лимоните у нас ще зависи основно от реколтата в Турция. Очакванията са с новия внос, започващ от втората половина на септември, цените да паднат наполовина.



