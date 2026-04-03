"Рискът от наводнения може да се управлява при взимане на адекватни решения." Това заяви климатологът Симеон Матев в предаването "Утрото на фокус" на Радио ФОКУС. Коментарът му идва на фона на повишените нива на язовирите след обилните валежи през последните седмици.

По данни на Министерството на околната среда и водите общият обем на 52 значими язовира в страната е достигнал около 74%, като е отправена препоръка към областните управители да спазват плановете за управление на риска от наводнения.

Матев обясни, че една от ключовите мерки е т.нар. контролирано изпускане на язовирите. "Когато един язовир е близо до пълния си капацитет и се очакват нови валежи, може да се освободи малка част от водата - около 5 - 10%, за да се избегне преливане", посочи той. По думите му това е утвърдена практика, но крие риск, ако прогнозите за валежи не се сбъднат.

Въпреки че в момента язовирите са запълнени средно до около 86% от полезния им обем, климатологът предупреди, че това не е гаранция за липса на водна криза. "Проблемът не е толкова в количеството валежи, а в управлението на водните ресурси", подчерта Матев.

Той даде пример с населени места като Бобошево, където въпреки валежите хората остават без вода и излизат на протести. Според него това показва сериозни дефицити в инфраструктурата и управлението.

Климатологът акцентира и върху големите загуби по водопреносната мрежа, които в някои райони достигат до 70 - 80%. Освен това той посочи, че съществуват и нерегламентирани практики при потреблението на вода, включително от големи консуматори.

"Необходима е дългосрочна стратегия и сериозни инвестиции в инфраструктурата. Смяната на водопреносната мрежа струва скъпо, но е неизбежна", заяви Матев.

По отношение на метеорологичната обстановка той прогнозира краткотрайни валежи в следващите дни и затопляне в началото на следващата седмица с температури до 23 градуса. Очакваното подобрение обаче няма да бъде трайно.

Матев коментира и явлението с пожълтяване на небето в някои райони, като го обясни с пренос на прах от Сахара - естествен процес в атмосферната циркулация.

В заключение климатологът отбеляза, че снежната покривка в планините остава значителна и ще продължи да оказва влияние върху водните ресурси в страната през пролетта.