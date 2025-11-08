Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
"Работим със СДВР и с МВР от много години - обучаваме служителите за видовете ключалки и нива на сигурност, за да могат те да съветват гражданите кои ключове създават предпоставка за кражба и кои служат за превенция“, подчертава Сапунджиев.
Кампанията за превенция, част от която са плакати в метрото и градска реклама, цели да информира хората кои ключове са сертифицирани като "high security“.
"Тези ключове клас High Security струват порядъка между 300 и 500 лева, но те наистина пазят от кражби - не се пробиват лесно, основно забавят манипулации и взлом“, каза Сапунджиев.
