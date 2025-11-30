Кмет на села без пощенски станции ще превозва хората до града, за да обменят парите си
©
В много от тях обаче пощенски станции липсват. Кмет на пет села в една от най-големите по площ общини в страната - Средец, е намерил решение – ще превозва хората до пощата с колата си.
В Голямо Буково пощальон идва веднъж седмично, а автобус - през 14 дни.
83-годишната Елена живее сама. Когато ѝ се налага, ползва случаен превоз до Средец. Притеснява се как ще обмени левовете си в евро.
"Аз вдигам палката за автостоп, а камо ли да отида да обменям в пощата валута. Как ще стане?“, пита жената.
Единствената за пет села поща всъщност е стая в кметството. Вратата ѝ рядко се отключва, пише bTV.
Кметът се надява на охрана, когато се стигне до обмяната на парите. Той ще осигурява частен транспорт в деня за пенсии и при обмен на спестявания.
Пощальоните се обучават да разпознават фалшиви банкноти. Ще работят с полицията и местната власт, за да гарантират спокойствие на възрастните хора.
От "Български пощи“ в Бургас са в готовност за монтиране на камери в станциите в селата и признават, че процесът ще е предизвикателство не само за клиентите, но и за служителите им.
Още по темата
/
Брокер: Разликата между цените, на които продавачите искат да продадат, и тези, които купувачите са готови да платят, ще намалее
10:51
Съвет към българите: Внасяйте левовете си в банката, не е нужно да ги обменяте в евро на чейндж бюра
29.11
При олигопол с четири банки, които държат 80% от кредитите, първото повишение на лихвите, ще доведе до загуба на клиенти
27.11
Имотите и еврозоната: Виждаш цена, която ти се струва много висока, след два дена искаш да видиш имота, но той вече е капариран
27.11
Още от категорията
/
Фармацевт: При лекарства, които струват от 60 до 50 000 лв., ние получаваме 30 лв. надценка. Няма бизнес в държавата, който да работи при такива условия
10:51
Андреевден е!
09:14
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.