Кмет продължава да управлява, въпреки че е с окончателна присъда за купуване на гласове
© БНТ
Кметът Георги Георгиев беше задържан по подозрения за купуване на гласове през лятото на 2021 г. След една оправдателна присъда от Районния съд в Поморие, на втора инстанция кметът беше признат за виновен, а присъдата е потвърдена и от Върховния касационен съд в края на миналата година.
08.07.2021 г. - кметът Георги Георгиев е признат за виновен, че е дал по 50 лв. на четирима души да гласуват за определена политическа сила на парламентарните избори през 2021 г. Осъден е условно на 10 месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок. Към днешна дата продължава да изпълнява функциите си на кмет.
Веселин Анестиев, общински съветник от Поморие: "Абсолютно смущаващо е. Съдът е постановил присъда за осъществено тежко умишлено престъпление против политическите права на гражданите. Доколкото ми е известно, след влизане в сила на наказанието г-н Георги Георгиев е бил уведомен съвсем добросъвестно да си подаде оставката. Същият не е сторил това.“
Оказва се, че законът не предвижда институциите да се уведомяват за присъдата автоматично. Затова две групи общински съветници подават сигнал до Общинската избирателна комисия с искане мандатът на кмета да бъде прекратен.
"Ние нямаме разследващи функции и не можем да изискваме от съда или от прокуратурата съответните документи, тъй като това изрично е разписано в чл. 42, ал. 1 от Закона за местното самоуправление, където се казва, че тези обстоятелства се установяват служебно от общинската администрация“, каза Кольо Николов, председател на ОИК – Поморие.
Затова сега комисията чака от кмета на Поморие, на чиято територия е село Бата, да предостави документите за присъдата.
"Искат от нас официалните документи, но ние нямаме такива. И днес сме пуснали писмо до Районен съд – Поморие да ни се предоставят всички решения. След като ги получим, ще ги входираме в Общинската избирателна комисия. Ако преценят, че трябва да има нови избори, вече се насрочват избори от президента и провеждаме извънредни избори", обясни Иван Алексиев, кмет на Община Поморие.
Осъденият кмет Георги Георгиев отказа да разговаря с БНТ, дори по телефона. Търсим го на работното му място.
08.07.2021 година, въпреки че съдът не му е наложил наказание да не заема държавна или обществена длъжност, според юристи Георги Георгиев не може да се кандидатира за кмет, докато не изтече 3-годишният изпитателен срок на присъдата му.
Още от категорията
/
Манол Пейков за Крум Зарков: С него проведох единствения ми разговор за литература с депутат извън ПП-ДБ
09:32
Костадинов: Ако Радев имаше интерес от бързи избори, той можеше отдавна да е назначил служебно правителство
07.02
Иво Христов: Ако бях в позицията на Бойко Борисов, също щях да имам по-голяма вяра на Радев, отколкото на ПП-ДБ
07.02
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
07.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Деница Сачева: ПП-ДБ вярват на машините, а ние не вярваме на хора...
19:45 / 07.02.2026
Приятел на Иво Калушев: В хижата имаше две деца. Едното от тях пр...
19:45 / 07.02.2026
От утре температурите падат, идват студ и сняг
17:51 / 07.02.2026
Атанас Зафиров подаде оставка
13:34 / 07.02.2026
Бивш председател на ДАНС за случая "Петрохан": Това, което са вър...
13:37 / 07.02.2026
Костадинов: Ако Радев имаше интерес от бързи избори, той можеше о...
13:37 / 07.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.