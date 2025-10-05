ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметове на села до Пловдив се притесняват, че бедствието отпреди 3 години може да се повтори
В село Трилистник живеят над 800 души. Те още помнят горчивия опит от преди три години, когато реката заля 120 къщи.
“За съжаление, продължава колективната безотговорност относно състоянието на река Стряма. При едно малко покачване на нивото, водата отново ще дойде в Трилистник", предупреди пред NOVA кметът Мирчо Петров.
Той припомни, че при последното наводнение са били извозени над 200 камиона с унищожена покъщнина, а част от хората още не са се възстановили.
Подобни притеснения изразява и кметът на Калековец Георги Вълков. В населеното място живеят над 250 души.
“Нека институциите да се задействат и тези 5 км от реката да бъдат почистени, защото при едно скъсване на дигите първо ще пострада Трилистник, а след това и Калековец", настоя той.
Местните жители също споделят тревогите си. Стоянка Енева разказва, че домът ѝ още не е възстановен след предишното бедствие: “Спомените са като влагата, която още стои по стените. Стената вече започва да се отцепва. Тук са омотани над 30-40 хиляди лева – трагедия за мен."
Семейството на Любо Николов и до днес живее във фургон: “Лятото е непоносимо заради жегата, зимата – заради студа. Водата отнесе къщата ни, а с една заплата и две деца едва свързваме двата края", споделя той.
От Областната управа в Пловдив съобщиха, че преди два месеца междуведомствена комисия е извършила проверка на реката и е установила: в коритото има растителност, която трябва спешно да бъде премахната, а някои от дигите са компрометирани.
“Напоителни системи" са поискали средства от Министерството на земеделието, но финансиране за почистването на реката все още не е осигурено.
Междувременно жителите на двете села живеят със страха, че при следващите проливни дъждове Стряма отново може да превърне домовете им във воден капан.
