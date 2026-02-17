Кметове от цяла България стягат протест след палежа в дома на градоначалника на Бистрица
©
"Тревожно е, че случаите на посегателства, заплахи и натиск срещу кметове на кметства в страната зачестяват, а усещането за безнаказаност се задълбочава. Недопустимо е представители на местната власт да бъдат оставяни без реална защита въпреки подадените сигнали и основателните очаквания за своевременна и адекватна реакция. Настояваме компетентните служби да поемат своята отговорност, да гарантират сигурността на засегнатите кметове и да предприемат конкретни, незабавни и ефективни действия за разкриване на извършителите и предотвратяване на подобни престъпления", посочват в декларацията.
Днес кметовете на кметства в цялата страна ще се съберат пред дома на Самуил Попов в негова подкрепа и срещу недопустимия акт на посегателство.
Припомняме, че петима са задържани за палежа на дома и колата на кмета на Бистрица.
Още по темата
Още от категорията
/
Психолог за "Петрохан": В България има изключително плодородна почва за развитие на подобни структури
10:55
Съпругът на София Андреева: Даде на Калушев над 1 000 000 лева заради Мексико и задлъжня на роднини
09:23
Деян, който откри труповете пред хижата, е отказал да отключи телефона си пред полицаите. Мексиканката: Плачеше!
16.02
Показанията на мъжа, намерил трите тела край "Петрохан", разкриват за кореспонденция с Калушев
16.02
МВР за "Петрохан": Намерените множество гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
16.02
Майката на Валери, който е живял заедно с Калушев в Мексико, призова близките на загиналите в хижа "Петрохан" да съдят сина й
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.