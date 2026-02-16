Кметът на Бистрица за палежа: Това е опит за убийство!
©
"Чувствам се обнадежден. Стига извършителите да са част от петимата задържани. Имам критики и бих искал всяко едно посегателство срещу човешката личност и собственост да бъде разкрито. Това дава спокойствие на гражданите, които живеят в България", заяви Попов в ефира на Bulgaria ON AIR.
Кметът вижда възможна връзка между атаките и дългогодишен проблем в землището на Бистрица - незаконното изхвърляне на земни маси.
"Възможно е. Казвам, че е възможно. В петък най-скоро имаше репортаж по сигнал на народен представител в българския парламент за незаконно изхвърляне на земни маси в землището на Бистрица. Това е проблем, който е от години и който не може да бъде решен само от един човек. Визирам себе си", коментира Попов.
Той подчерта, че като кмет не е административно-наказващ орган и няма правомощия да налага санкции.
"Оттук насетне самият процес на връчване на наказателни постановления и актове за административни нарушения е много остарял и има нужда от осъвременяване. И се стигна дотам, че двама министри на вътрешните работи не можаха да връчат три акта на едно и също юридическо лице", посочи кметът на Бистрица.
По тази причина е отправил предложение до министър-председателя за законодателна промяна, включително задължителна регистрация на юридическите лица в системата за сигурно електронно връчване.
По думите му е получил отговор, че предложението е изпратено за обсъждане, но до реални резултати засега не се е стигнало.
На въпрос дали атаките са свързани именно с това, че поставя неудобни въпроси и засяга сериозни финансови интереси, Попов допусна, че е възможно.
Той обаче подчерта, че натрупваните с години проблеми и бездействието на държавата са довели до сегашната ситуация.
Кметът заяви, че не е получавал директни заплахи за живота си, но случилото се приема като изключително сериозен акт.
"Едно е да запалиш автомобила, който е в двора, съвсем друго е да запалиш входната врата и да одимиш цялата къща, така че да не можеш да се диша вътре. Това си е опит за убийство, според мен", заяви Попов.
Той изрази надежда виновните да бъдат разкрити, а случаят да послужи като предупреждение.
Още от категорията
/
Манол Генов: На нас НПО-то, свързано с "Петрохан", не ни е помагало, ако го е правило за някого, добре е той да каже
19:52
Имотен експерт: Ако някой реши да купува жилище сега, разликата спрямо миналата година няма да е съществена
15.02
Илиян Василев: Ако новината, че Делян Добрев напуска ГЕРБ се окаже вярна - това означава дълбока имплозия в партията
15.02
Калин Стоянов: Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите в Петрохан е подписано от началника на РУ-Монтана
15.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.