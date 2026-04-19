Кметът на Царево Марин Киров упражни правото си на глас още в ранните часове на изборния ден, видя Burgas24.bg.

"Гласувах с хартиена бюлетина, като европеец! Машините от сутринта дават дефекти - гласуваш и не отчитат вот с разписка", заяви след процедурата Киров.

"Изборът ми е напълно прагматичен, гласувах за коалицията, чийто народни представители и кандидати за такива са тук сред нас, с много работа и видими резултати. Идват и ни познават, знаят мечтите ни, помагат ни, когато имаме проблеми", подчерта той.