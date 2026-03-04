Сподели close
Кметът на Царево Марин Киров взе отношение при общественото обсъждане за въвеждане на промени за паркиране в общината, за което Burgas24.bg вече съобщи.

"Не въвеждаме нови правила, а представяме концепция за обществено обсъждане. Апелирам към уважение на този открит подход. Да не го наводняваме с безмислени предложения или спекулации, че се въвежда скъпа "Синя зона" и т.н. Да не го обръщаме на разговор общината предлага, ние трябва да сме против просто така", призова той.

"Лично според мен основният проблем е, че собствениците на имоти и жилища живеем с усещането, че конкретно място на улицата е наше по право или може да е наше, ако си платим символична сума. Което щеше да е лесно решима задача, ако в една къща или едно семейство имаше една кола. За щастие лятото имаме и много туристи и почти е невъзможно да се осигури конкретно място. Свидетели сме на стотици случаи на напрежение във всички части на града, всички населени места", добави Киров.

"Затова и тази нова идея прави опит да реши основния проблем - усещането за лично място. Разбира се този проблем е голям и е в състояние да осуети въвеждане на новия модел, трябва да сме наясно. Ако не бъде осъзнат и подкрепен, няма да бъде въведен. И ще продължим по старому с един безплатен буферен паркинг в града, няколко платени паркинга, стопанисвани от фирма, конуси и опит за по-голям контрол във всички населени места. От сега ще ви кажа какъв е проблемът пред контрола обаче - трябват още служители, а услугата не се самоиздържа и ще е още един разход за общината", подчерта градоначалникът.

Резултатите от обсъждането ще бъдат оповестени, а с тях и следващите стъпки, които ще предприеме Община Царево.